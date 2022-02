Sproščeni Mariborčani zanesljivo tudi prek Bratislave Sportal Aktualni državni prvaki iz Maribora so po zanesljivi sobotni zmagi nad Novomeščani danes prav tako zanesljivo opravili še s predzadnjo tekmo srednjeevropske lige, v kateri so si že zagotovili nastop na zaključnem turnirju. Na Štajerskem so gostili ekipo iz Bratislave. Ta bo v sredo gostila Kamničane, ki bi z zmago potrdili nastop na zaključnem turnirju.

