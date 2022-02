Meto Hrovat že prevzema pozitivna nervoza, Ana Bucik ima po dolgem času tremo RTV Slovenija Alpske smučarke bodo prvič teren preizkusile v ponedeljek v veleslalomu, nastopile pa bodo Meta Hrovat, Ana Bucik, Tina Robnik in Andreja Slokar. Kakšne so njihove uvodne misli in pričakovanja ob prihodu na olimpijsko prizorišče?

Sorodno

Oglasi