Jutri v smuku prvi slovenski nastopi alpskih smučarjev Primorske novice Jutri ob štirih zjutraj se bo z moškim smukom začel tekmovalni spored slovenske olimpijske alpske reprezentance na Kitajskem. Primorcev ni na startu, v solidni formi pa sta Miha Hrobat in Boštjan Kline. V ponedeljek ob treh in 15 minut pa se bosta na veleslalomu na pekinškem olimpijskem prizorišču Jančing prvič predstavili Primorki Ana Bucik in Andreja Slokar.

