Slovenci v kvalifikacijah brez presežka Primorske novice Slovenski smučarski skakalci Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in Peter Prevc so uspešno prestali kvalifikacije in se prebili na nedeljsko posamično tekmo na srednji skakalnici. Nastopili so slabše kot na treningih, najvišje je bil Lanišek na 15. mestu. Kvalifikacije je dobil Norvežan Marius Lindvik, ki je pristal pri 100,5 metra.

