"Na takšni tekmi je veliko večja možnost, da te uniči pritisk, ki se zagotovo čuti" Sportal Sobota prinaša prvi vrhunec za slovensko odpravo na olimpijskih igrah. Če se po treningih tekma pozna, bi se slovenske skakalke zgodaj popoldan lahko veselile premierne ženske olimpijske kolajne v skokih. Slovenke so se na treningih na srednji napravi izkazale, cilji in pričakovanja so visoki, z njimi pa prihaja tudi pritisk. Dobili bomo novo olimpijsko prvakinjo, saj zmagovalki iz Pjongčanga Mare...

