Palmeiras dobil tekmeca v polfinalu. To je prvak Egipta. Sportal Nogometaši Al Ahlyja so tretji polfinalisti svetovnega klubskega prvenstva. V četrtfinalu so Egipčani v Abu Dabiju premagali mehiški Monterrey z 1:0 (0:0). Strelec edinega zadetka je bil v 53. minuti Mohamed Hany. Al Ahly se bo v polfinalu pomeril z brazilskim Palmeirasom, tekma bo 8. februarja.

