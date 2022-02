Policisti začenjajo enotedensko akcijo - pod drobnogledom so vozniki tovornjakov in avtobusov RTV Slovenija Policija in Agencija za varnost prometa začenjata nacionalno preventivno akcijo za večjo varnost voznikov tovornjakov in avtobusov. Celotedenska akcija je namenjena predvsem preverjanju spoštovanja omejitev hitrost in tehnične brezhibnosti vozil.

