Od danes bodo policisti ves teden nadzirali voznike tovornjakov in avtobusov Primorske novice Lani so bili vozniki tovornih vozil udeleženi v 2426 prometnih nesrečah, v vsaki sedmi prometni nesreči na slovenskih cestah. Od danes, ko se začne nacionalna preventivna akcija, bodo policisti posebej pozorni na voznike tovornjakov in avtobusov. Preverjali bodo, ali upoštevajo vse predpise.

