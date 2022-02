O morilcu z Reke: nastopil je v šovu talentov, prepeval je cerkvene pesmi 24ur.com Hrvaški mediji so se razpisali o moškem, ki je v nedeljo popoldan, sredi belega dne, v enem od lokalov na Reki do smrti pretepel žensko. Kot poročajo, so ga malo pred srhljivim dogodkom opazili, kako gol teče po mestu. Sicer pa gre za znano osebo: moški je pred leti namreč nastopil v televizijskem šovu talentov. Preživljal se je kot ulični glasbenik, domačini so razkrili, da je pel cerkvene pesmi.

