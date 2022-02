Pahor in papež izpostavila predvsem pomen dialoga Primorske novice Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Vatikanu sestal s papežem Frančiškom, s katerim sta izpostavila predvsem pomen dialoga. Govorila sta tudi o aktualnih razmerah na Zahodnem Balkanu in o ukrajinski krizi, pa tudi o dvostranskem sodelovanju in dobrih odnosih med državama, ki so bili vzpostavljeni pred natanko 30 leti.

