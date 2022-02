Pahor in Mattarella o vprašanju miru, okrevanju po pandemiji in evropski prihodnosti 24ur.com Italijanski predsednik Sergio Mattarella je v zasebnem delu predsedniške palače Kvirinal v Rimu na večerji sprejel slovenskega predsednika Boruta Pahorja. Izmenjala sta mnenja o vseh aktualnih dvostranskih vprašanjih, zlasti pa o vprašanju miru in varnosti v severni in vzhodni soseščini Evropske unije.

