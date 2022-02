V Steklarni Hrastnik zaradi nezadovoljstva neuradno okoli 50 odpovedi: "Plače so nikakršne, pogoji so nečloveški" Večer Pred Steklarno Hrastnik se je danes zbralo več delavcev, ki so nezadovoljni z vodenjem generalnega direktorja Petra Časa. Napovedali so, da bodo vložili odpovedi delovnega razmerja. V družbi so za STA potrdili prejem nekaj odpovedi, z vsemi delavci so opravili tudi pogovore. Neuradno naj bi bilo odpovedi od 40 do 60.

