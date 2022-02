Sindikat: Ne gre za težave v podjetju, ampak za poskus rušenja direktorja 24ur.com V začetku tedna je več deset delavcev Steklarne Hrastnik napovedalo ali že vložilo odpoved delovnega razmerja in direktorja družbe pozvalo k odstopu. Razlog je nezadovoljstvo z nizkimi plačami in razmerami v podjetju. Toda iz hišnega sindikata so sporočili, da z zahtevami po menjavi vodstva doslej niso bili seznanjeni. Zato menijo, da gre za poskus rušenja vodstva. Številni delavci, ki so podali ...

Sorodno









Oglasi Omenjeni Levica Najbolj brano Osebe dneva Franci Matoz

Luka Mesec

Timi Zajc

Borut Pahor

Peter Prevc