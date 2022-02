Nocojšnja proslava in podelitev Prešernovih nagrad pod naslovom "Up sreče v prsih hrani" RTV Slovenija Nocoj, na predvečer kulturnega praznika, bo ob 20. uri v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma potekala državna proslava, na kateri bodo podelili Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada.

Sorodno









Oglasi