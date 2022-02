Kdo bo prvi finalist? Olimpija v derbi s prednostjo. Sportal Danes bo znan prvi finalist državnega hokejskega prvenstva, v katerem naslov prvakov branijo člani HDD Sij Acroni Jesenice. A prvaki so pred povratno polfinalno tekmo z večnim tekmecem HK SŽ Olimpija, ki bo ob 18. uri v Tivoliju, v zaostanku. Ljubljančani so na prvi tekmi zmagali s 3:0 in tako branijo prednost treh zadetkov.

