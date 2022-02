Trudeau ostro nad konvoj: Lahko protestirate, nimate pa pravice blokirati ekonomije 24ur.com Kanadski premier je dejal, da se mora protest tovornjakarjev, ki je paraliziral prestolnico Ottawo, končati. Justin Trudeau je ocenil, da so Kanadčani "šokirani in odkrito zgroženi" nad vedenjem nekaterih protestnikov, saj naj bi v Ottawi poročali tudi o vandalizmu in rasizmu.

