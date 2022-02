Nova Zelandija: Ulice prestolnice zavzeli proticepilski tovornjakarji Dnevnik Kolona tovornjakov in avtodomov je v torek blokirala ulice v bližini novozelandskega parlamenta v Wellingtonu. Gre za proteste po vzoru kanadskih, ki so usmerjeni proti cepljenju in vladnim ukrepom. Na ulicah okoli parlamenta se je ustavilo več sto...

Sorodno

































































Oglasi Omenjeni Kanada Najbolj brano Osebe dneva Gloria Kotnik

Tim Mastnak

Timi Zajc

Peter Prevc

Urša Bogataj