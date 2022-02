Znane so nominacije za oskarje, a posebnega favorita ni SiOL.net Ameriška filmska akademija je zgodaj zjutraj po krajevnem času objavila nominacije za letošnje oskarje, ki bodo na sporedu 27. marca. Nominacije sta oznanila igralca Leslie Jordan in Tracee Ellis Ross. Za kategorijo najboljših filmov iz lanskega leta so izbrali deset kandidatov, med katerimi trenutno komentatorji ne vidijo posebnega favorita.

