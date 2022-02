Kdo so letošnji kandidati za oskarje? Primorske novice Ameriška filmska akademija je objavila nominacije za letošnje oskarje, ki bodo na sporedu 27. marca. Za oskarja se bodo potegovali filmi Belfast, CODA, Don't Look Up, Drive My Car, Dune: peščeni planet, King Richard, Sladičeva pica (Licorice Pizza), Nightmare Alley, Moč psa (The Power of the Dog) in Zgodba z Zahodne strani.

Sorodno







Oglasi