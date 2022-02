Cristianu Ronaldu ni do smeha, tako slabo mu ni šlo že 10 let Sportal V torek so bile odigrane tri tekme 24. kroga angleškega prvenstva. West Ham je bil boljši od Watforda (1:0) in na lestvici prehitel Manchester United (1:1), ki si je po nepričakovanem izpadu iz pokala proti Šporarjevemu Middlesbroughu privoščil nov spodrsljaj. Remiziral je pri zadnjeuvrščenem Burnleyju (1:1), Cristiano Ronaldo, odigral je le 22 minut, pa ni zadel v polno že petič zapored. Newcastl...

