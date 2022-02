Policija aretirala več tovornjakarjev, ki so zablokirali glavni prehod z ZDA, v vozilih tudi otroci RTV Slovenija Policija v Ottawi je aretirala več kot dvajset protestnikov na Konvoju svobode v Kanadi. Tovornjakarji so medtem zavzeli glavni mejni prehod z ZDA, a policija ima pri svojih akcijah težave, saj so v četrtini tovornjakov otroci.

