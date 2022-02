Kanadski tovornjakarji zavzeli mejni prehod, oblasti opozarjajo na gospodarsko škodo 24ur.com Kanadski tovornjakarji, ki nasprotujejo obveznemu cepljenju proti covidu-19, so v torek zavzeli glavni mejni prehod z ZDA pri Detroitu in začasno onemogočili promet. Kanadske oblasti opozarjajo na gospodarsko škodo zaradi blokade prehoda. Še naprej medtem vztrajajo tudi novozelandski tovornjakarji, ki so jih navdahnili kanadski kolegi.

