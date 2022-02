Scholz, Macron in Duda: "V Evropi si ne želimo vojne!" RTV Slovenija Nemški kancler Olaf Scholz ter francoski in poljski predsednik, Emmanuel Macron in Andrzej Duda, so glede položaja v Ukrajini izjavili, da si v Evropi ne želijo vojne. Rusijo so ob tem pozvali k dialogu o varnosti na evropski celini.

