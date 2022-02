Evropski raziskovalci dosegli rekord v sproščeni fuzijski energiji SiOL.net Raziskovalci konzorcija EUROfusion, ki združuje 4800 znanstvenikov iz vse Evrope, so z napravo Joint European Torus (JET) proizvedli rekordnih 59 megajoulov fuzijske energije. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je ta dosežek najbolj nazoren prikaz potenciala fuzijske energije za zagotavljanje varne in trajnostne nizkoogljične energije.

