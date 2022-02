Evropski raziskovalci dosegli rekord v sproščeni fuzijski energiji RTV Slovenija Raziskovalci konzorcija EUROfusion so z napravo JET proizvedli rekordnih 59 megajoulov fuzijske energije in s tem podvojili svoj dosežek iz leta 1997. S tem so preizkusili nekaj tehnologij, namenjenih večjemu ITER-ju.

Sorodno





Oglasi