Belgijec popeljal Chelsea v finale SP Sportal Nogometaši Palmeirasa in Chelseaja so finalisti klubskega svetovnega prvenstva, ki poteka v Abu Dabiju v Združenih arabskih emiratih. Brazilci, sicer južnoameriški prvaki, so v torkovem prvem polfinalu premagali afriškega prvaka Al Ahli iz Egipta z 2:0 (1:0), evropski prvak Chelsea pa je danes odpravil azijskega prvaka Al Hilal z 1:0 (1:0).

