Največji brušen diamant prodali za 3,8 milijona evrov Primorske novice V Londonu so na današnji spletni dražbi priznane dražbene hiše Sotheby's za preračunanih 3,8 milijona evrov prodali Enigmo, največji znani brušeni diamant na svetu s 555 karati in 55 facetami. V to ceno sicer še ni vključena kupčeva premija.

