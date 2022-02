Skrivnostni, 2 milijardi let stari črni diamant naj bi za 3,8 milijona evrov kupil kriptomilijarder RTV Slovenija V Londonu so na spletni dražbi za, preračunano, 3,8 milijona evrov prodali Enigmo, največji znani brušeni črni diamant na svetu s 555,55 karata in 55 stranicami. To je redek diamant, ki naj bi nastal ob trku meteorita ali asteroida v Zemljino skorjo.

Sorodno

Oglasi Omenjeni kriptovaluta

MMC Najbolj brano Osebe dneva Miha Hrobat

Nejc Naraločnik

Janez Janša

Borut Pahor

Gloria Kotnik