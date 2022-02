KUL napoveduje odpravo spornega kadrovanja in zakonov Janševe vlade, Šarec pričakuje 'kri, znoj in solze' 24ur.com Le nekaj ur po Pahorjevi prvi uradni potezi v supervolilnem letu so skupno strategijo, kako bi bila videti država, če bi jo vodila leva vlada, predstavili v zavezništvu KUL. Po očitkih, da je edina skupna točka LMŠ, SD, Levice in SAB nasprotovanje aktualni vladi, in pojavu novega strankarskega igralca, Roberta Goloba, so predstavili nabor ključnih skupnih rešitev, ki so jih poimenovali "Rešitve z...

Sorodno





Oglasi