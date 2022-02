Prvaki KUL so včeraj na posvetu Rešitve za boljšo Slovenijo predstavili nekatere vsebinske točke njihovih volilnih programov. Zavzeli so se za javno zdravstvo in javno šolstvo, za vsem dostopna stanovanja in stabilne javne finance. Izpostavili so tudi, da brez stabilnega gospodarstva ni močne socialne države. Pozvali so k udeležbi na volitvah.