Umrla je pionirka funk glasbe Betty Davis Primorske novice V starosti 77 let se je v sredo poslovila Betty Davis, ki so jo označili za pionirko funk glasbe. Na moško funk sceno se je prebila s svojo provokativno podobo, erotičnimi besedili in glasom ter razvila kult z nespoštljivimi pesmimi, kot so Your Man My Man, If I'm in Luck I Might Get Picked Up, They Say I'm Different in Shut Off The Lights.

