Umrla je Betty Davis, feministična ikona in pionirka funka RTV Slovenija Umrla je Betty Davis, pionirka funka in nekdanja žena džezovske legende Milesa Davisa. Njeno lastno glasbeno ustvarjanje je bilo leta pred svojim časom, nato pa se je za 40 let umaknila iz javnosti. Stara je bila 77 let.

Sorodno

Oglasi