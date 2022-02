Znano je, kdaj bi lahko ob hitri potrditvi zakona v DZ zaživeli digitalni boni Večer Digitalni boni, do katerih bodo upravičeni dijaki, študenti in starejši od 55 let, ki se bodo udeležili subvencioniranih tečajev, bi lahko zaživeli maja, če bo DZ marca sprejel zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je danes potrdila vlada. "Danes je dober dan za digitalno preobrazbo Slovenije," je dejal minister Mark Boris Andrijanič.

Sorodno







Oglasi Omenjeni Evropska komisija

Mark Boris Andrijanič Najbolj brano Osebe dneva Peter Prevc

Timi Zajc

Cene Prevc

Anamarija Lampič

Ilka Štuhec