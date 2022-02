Izzivi in priložnosti Primorsko-notranjske regije Vlada RS Člani vlade so bili danes na delovnem obisku v Primorsko-notranjski regiji. Regijo sestavljajo občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna. Ob zaključku obiska so se udeležili javne tribune v Pivki, na kateri so županom, gospodarstvenikom in drugim nosilcem razvoja v regiji odgovarjali na vprašanja.

