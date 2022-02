V živo: slovenska dobitnica dveh zlatih medalj presenetila z novico #video Sportal Urša Bogataj, dvakratna olimpijska prvakinja v smučarskih skokih, je v Polhovem Gradcu skupaj s celotno slovensko žensko reprezentanco priča nepozabnemu sprejemu. Spremljate ga lahko v neposrednem prenosu. 26-letna slovenska športna junakinja je na slavnostnem odru presenetila z novico, da ne bo več dolgo tekmovala. "To so bile moje zadnje olimpijske igre. V življenju so še druge stvari," je pojasnila.

Sorodno







Oglasi