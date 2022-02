Dobrodošlica v domačem kraju za zlato olimpijko Dnevnik Zlate olimpijske medalje iz Pekinga so že v Sloveniji. Urša Bogataj, dvakratna olimpijska prvakinja, se je vrnila domov in v domačem Polhovem Gradcu so ji danes pripravili velik sprejem. Množica domačinov je bučno pozdravila našo zlato smučarsko...

