Podjetnice podpirajo rast zdravstveno-tehnoloških in trajnostnih inovacij Računalniške novice Ženske predstavljajo le tretjino diplomantov znanosti, tehnologije, inženiringa in matematike v Evropi, medtem ko ima samo 15,5 % zagonskih podjetij ustanoviteljice, ki so dejavne na start-up sceni . Kljub temu je še vedno veliko pozitivnih trendov, ki jih lahko praznujemo ob Mednarodnem dnevu žensk Podjetnice podpirajo rast zdravstveno-tehnoloških in trajnostnih inovacij objavljeno na Računalnišk ...

