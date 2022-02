Vlada se je v primorsko-notranjski regiji posvečala infrastrukturi in gospodarstvu RTV Slovenija Vlada je obisk primorsko-notranjske regije začela v Cerknici z delovnim posvetom o cestni infrastrukturi, težavah zaradi divjih zveri, zaščiti vodnih virov in možnostih gospodarskega razvoja v regiji. Ministri so se nato razkropili po regiji.

Sorodno

















































Oglasi