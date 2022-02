Huawei P50 Pro: Fotografirajte kot profesionalec zurnal24.si Pametni telefoni so nam ponudili ogromno svobode pri izražanju prek fotografij in videov. Umetna inteligenca in njena globoka integracija v delovanje telefona pa je še dodatno pripomogla pri brisanju meje med amatersko in profesionalno fotografijo. Nov telefon Huawei P50 Pro pa njen potencial dviga še na višjo raven z novo funkcijo AI Cinemagraph, ki zagotavlja fotografsko izkušnjo brez primere.

