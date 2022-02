Helios Suns s stoodstotnim izkupičkom v Banjaluki do četrtfinala Sportal Košarkarji Helios Suns so na turnirju lige NLB Aba 2 v Banjaluki dobili vse tri dvoboje, tako da so si tri tekme pred koncem rednega dela že bolj ali manj zagotovili mesto v četrtfinalu. V derbiju desetega kroga so premagali Mladost iz Zemuna z 88:68 (29:19, 41:41, 66:52).

