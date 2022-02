Za nakupovanje v Avstriji je postala dovolj le maska 24ur.com V Avstriji je od danes v trgovinah in muzejih obvezno le še nošenje zaščitnih mask FFP2, ni pa več nujno biti cepljen ali prebolevnik. V okviru nadaljevanja sproščanja ukrepov, ki so bili sprejeti zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa, bodo čez teden dni v restavracije po (skoraj vsej) državi spet lahko sedli tudi tisti, ki bodo negativni na testiranju, ne več le cepljeni in prebolevn...

