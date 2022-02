Norveški premier: Epidemija za večino ne pomeni več resnega ogrožanja zdravja RTV Slovenija Norveški premier Jonas Gahr Store je dejal, da epidemija ne pomeni več resne nevarnosti za zdravje večine prebivalcev, zato ukinjajo medosebno razdaljo in nošenje mask. Na Češkem in v Avstriji za vstop v lokale in na prireditve ne velja več pogoj PC.

