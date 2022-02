Chelsea prvič klubski svetovni prvak Dnevnik Nogometaši Chelseaja so klubski svetovni prvaki, potem ko so v finalu v Abu Dabiju po podaljšku premagali Palmeiras z 2:1 (1:1, 0:0). Za Chelsea je to prva tovrstna lovorika, Palmeiras pa je še brez nje.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Chelsea

Egipt Najbolj brano Osebe dneva Timi Zajc

Peter Prevc

Cene Prevc

Karl Geiger

Janez Janša