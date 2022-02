Olimpija zadala Mariboru boleč udarec, neverjetnega niza kar ne more biti konec Sportal Nogometašem Olimpije je uspelo! Po zadetku Mustafe Nukića, doseženim z najstrožje kazni, o kateri bo še veliko govora, so pred 750 glasnimi navijači v Stožicah premagali Maribor in se mu na lestvici (s tekmo manj) približali na dve točki. V vodstvu sicer ostaja Koper. Zmaji so še drugič v tem tednu zmagali po vse bolj prepoznavnem Skenderjevem receptu, tesni, a toliko bolj dragoceni zmagi z 1:0, m...

