Polom Aluminija, Olimpiji večni derbi, Koper ostaja vodilni Sportal 21. krog 1. SNL je postregel z zanimivim večnim derbijem v Stožicah. Ta se je končal z zmago Olimpije z 1:0 (0:0), ki se je tako na lestvici približala Mariborčanom. Za uvod v pester nedeljski spored sta se Mura in Bravo po dramatičnem zaključku razšla z delitvijo točk (2:2). Koprčani so po zaslugi dvakratnega strelca Kaheema Parrisa v soboto v gosteh ugnali Celje (2:1) in prevzeli vodstvo na lest...

