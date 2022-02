Boruta Pahorja to, da je zahtevno, ni zaustavilo, še enkrat je namreč storil to TOčnoTO.si Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se ne zaustavi pri stvareh, ki so zahtevne, pa naj gre za pmembne uradne zadeve ali pa za dobro knjigo. Tako je tokrat na poti v Lizbono ponovno v roke vzel knjigo od filozofa Petra Bierija z naslovom Nočni vlak v Lizbono, ki je zanimiva a zahtevna. Ob tem je […] Boruta Pahorja to, da je zahtevno, ni zaustavilo, še enkrat je namreč storil to was first pos...

Sorodno

























Oglasi