Prispevek Slovencev, ki ne bo nikoli pozabljen Sportal Slovenski alpinisti so leta 1979 v Nepalu spisali dve zgodbi z veliko začetnico - po novi smeri so dosegli vrh Everesta in v Managu odprli šolo za nepalske gorske vodnike. O pomenu šole za ta del sveta in dvojezični monografiji Z znanjem do zvezd, ki je pravkar izšla, bodo v petek, 18. februarja, spregovorili na festivalu gorniškega filma, ki se s premiero filma Stena – vzpon do zlata začenja danes.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Žan Kranjec

Timi Zajc

Peter Prevc

Cene Prevc

Borut Pahor