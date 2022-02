S filmskim poklonom Janji Garnbret in njenim trem kolegicam se začenja 16. Festival gorniškega filma RTV Slovenija Drevi se s Steno, filmskim poklonom štirim elitnim plezalkam, med njimi Janji Garnbret, začenja 16. Festival gorniškega filma, ki gledalcem do sobote ponuja 29 gorniških filmov, v spremljevalnem programu pa tudi predavanja in pogovore.

