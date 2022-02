Svojci pogrešajo mladoletno Lio Šramel Markovič 24ur.com Od nedelje je pogrešana 15-letna Lia Šramel Markovič. Nazadnje so jo videli v Kopru pri trgovini Mercator na Pahorjevi in Tomšičevi ulici v Kopru. Policisti vse, ki bi jo videli, prosijo, da to takoj sporočijo na interventno številko policije 113, anonimni telefon 080 1200 ali najbližji policijski enoti.

