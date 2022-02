Našli pogrešano mladoletnico SiOL.net Policija je preklicala iskanje mladoletnice, ki so jo nazadnje videli v Kopru. Pogrešano so našli, z njo je vse v redu, so sporočili s Policijske uprave Koper.

